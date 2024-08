Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 30.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht in der Zeppelinstraße und eine Anzeige wegen Strafvereitelung

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt gegen einen 21-Jährigen Mercedes-Lenker wegen Unfallflucht und gegen dessen 18 Jahre alten Bruder wegen versuchter Strafvereitelung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 21-Jährige am Freitag (09.08.2024) gegen 01:45 Uhr mit seinem Mercedes die Zeppelinstraße in Kornwestheim, in Richtung der Auffahrt zur B27 (Kornwestheim Mitte/Ost). Der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast sowie dem dazugehörigen Schaltkasten. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der 21-Jährige rief seinen jüngeren Bruder an und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Beim Eintreffen der Polizei war nur noch der 18-jährige Bruder vor Ort, der sich als Fahrer ausgab. Ein Zeuge hatte den zuvor durchgeführten Fahrertausch jedoch beobachtet und informierte die anwesenden Beamten. Der 18-Jährige wurde hiermit konfrontiert und räumte den Fahrertausch ein. Als daraufhin die gemeinsame Wohnanschrift der Brüder aufgesucht wurde, flüchtete der 21-Jährige bei Eintreffen der Streife durch ein Fenster. Anschließende Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Flüchtigen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell