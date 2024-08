Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischem Diebstahl wird sich ein 26 Jahre alter Mann verantworten müssen, der am Donnerstag (08.08.2024) gegen 09.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der der Straße "Schießtäle" in Herrenberg auffiel. Der Tatverdächtige war zunächst vom 31-jährigen Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er eine Sportjacke aus der Auslage nahm und sie ihn seinen Rucksack steckte. An der Kasse bezahlte er dann lediglich ein Getränk. Hierauf sprach ihn der Ladendetektiv an und hielt ihn fest. Hiergegen begann sich der 26-Jährige sofort zu wehren, indem er um sich schlug. Der 37 Jahre alte Marktleiter und ein weiterer 34-jähriger Mitarbeiter kamen dem Detektiv zur Hilfe und brachten den Tatverdächtigen in ein Büro. Der aggressive 26-Jährige beruhigte sich jedoch nicht, so dass ein weiterer 31 Jahre alter Mitarbeiter in das Büro eilte, um seine Kollegen zu unterstützen. Schließlich schubste der 26-Jährige den Marktleiter auf eine dort vorhandene Liege und griff nach einer Glasflasche, mit der er zum Schlag ausholte. Der Marktleiter konnte jedoch eingreifen und einen Schlag gegen einen Mitarbeiter verhindern. Der 37-Jährige und der 31 Jahre alte Detektiv erlitten leichte Verletzungen. Die hinzugerufene Polizei stellte schließlich über die Sportjacke hinweg weiteres Diebesgut im Rucksack des 26-Jährigen fest. Er wurde auf das Polizeirevier Herrenberg gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

