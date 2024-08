Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrgast bei Verkehrsunfallflucht in Linienbus verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (07.08.2024) gegen 13:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Mörikestraße und der Raiffeisenstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein 57-jähriger Linienbus-Lenker war auf der Mörikestraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus der Raiffeisenstraße in die Mörikestraße ein und zwang den Busfahrer zu einer Vollbremsung. Hierdurch stürzt ein, in dem mit rund 40 Fahrgästen besetzter Linienbus, 76-jähriger Fahrgast und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde an der Unfallstelle durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung behandelt. Mutmaßlich erlitt eine weitere Person im Linienbus leichte Verletzungen, diese verlies jedoch vor dem Eintreffen der Polizei den Unfallort. Der Unbekannte soll nach dem Verkehrsunfall sein Fahrzeug stark beschleunigt haben und über die Mörikestraße in Richtung Möglingen unerlaubt vom Unfallort davongefahren sein. Der Fahrer soll mit einer schwarzen Limousine der Marke Volvo mit Ludwigsburg Kennzeichen (LB-) unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen des Verkehrsunfalls und insbesondere die weitere geschädigte Person aus dem Linienbus und bittet diese sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell