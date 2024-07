BPOLI C: Mehrere Schmierfinken ertappt

Meerane (ots) - Am 9. Juni 2024 gegen 18:15 Uhr teilte die Notfallleitstelle der DB AG in Leipzig der Bundespolizeiinspektion Chemnitz mit, dass in der Ortslage Meerane Steine auf das Gleis gelegt wurden. Ein Regionalexpress, der vom Bahnhof Glauchau nach Göttingen unterwegs war erfasste und überfuhr die Steine. Der Triebfahrzeugführer gab an, dass auf beiden ...

mehr