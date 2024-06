BPOLI C: Zahlreiche Haftbefehle vollstreckt

Chemnitz (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am gestrigen Tag gegen 12:00 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 48jährigen eritreischen Staatsangehörigen nach zwei vorausgegangenen Straftaten . Kurz darauf wurde er in die JVA eingeliefert. Der 48-Jährige hatte gegen 09:55 in der Regionalbahn von Zwickau in Richtung Dresden auf Höhe des Bahnhofs Glauchau eine Seitenscheibe im Abteil ...

mehr