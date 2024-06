Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen grauen Ford Kuga

Grevenbroich (ots)

In der Zeit von Sonntag (02.06.), 14:00 Uhr, bis Montag (03.06.), 12:15 Uhr, haben Unbekannte an der Provinzstraße in Gindorf einen grauen Ford Kuga entwendet.

Das SUV mit dem Kennzeichen NE-SB 7967 hatte die Besitzerin aufgrund eines Werkstatttermins auf dem Außengelände eines Autohauses abgestellt. Den Fahrzeugschlüssel hatte die Frau versehentlich in den Briefkasten und nicht in den dafür vorgesehenen Schlüsselkasten eingeworfen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei öffneten die Täter den Briefkasten und gelangten so in den Besitz des Autoschlüssels und der Zulassungsbescheinigung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wer sein Fahrzeug außerhalb der Öffnungszeiten bei einem Autohaus abgeben will, sollte stets genau hinschauen, wo er seinen Schlüssel einwirft. Nutzen Sie ausschließlich spezielle Schlüsselbriefkästen. Diese verfügen über die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Fragen Sie in Ihrer Werkstatt nach, ob die Voraussetzungen für eine sichere Schlüsselaufbewahrung vorliegen. Geben Sie den Schlüssel im Zweifelsfall lieber persönlich bei einem Servicemitarbeiter ab.

Allgemeine Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell