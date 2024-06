Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker erbeuten Wertgegenstände und Bargeld

Kaarst (ots)

Am Freitag (31.05.), gegen 14:50 Uhr, klingelte es an der Tür einer 90- jährige Seniorin in Kaarst. Zwei Männer gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und während sich einer der Männer mit der Seniorin gemeinsam ins Badezimmer begab, um dort das Wasser zu überprüfen, suchte der Andere das Schlafzimmer der Wohnung auf der Schiefbahner Straße auf.

Nachdem beide Männer die Wohnung des Mehrfamilienhauses gegen 15 Uhr wieder verlassen hatten, musste die 90- Jährige nicht nur feststellen, dass die Schränke in ihrem Schlafzimmer offenstanden. Vielmehr fehlten Wertgegenstände und Bargeld daraus.

Beide Männer trugen eine schwarz-rote Jacke. Während einer eine schlanke Statur besaß, war der andere eher kräftig. Letztgenannter war circa 175 Zentimeter groß und hatte kurzes, gewelltes, dunkelblondes Haar.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 12.

Es werden Zeugen gesucht: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den oben beschriebenen Männern machen kann, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der beste Schutz gegen die Maschen der Betrüger ist, ihre Tricks zu kennen. Informationen finden Sie dazu auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

