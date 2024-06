Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht vor Betrugsmasche!

Neuss (ots)

Am Freitag (31.05.), gegen 16 Uhr, erhielt eine 80- jährige Seniorin aus Neuss eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer. In der Nachricht gab sich eine Person als Tochter der Neusserin aus und bat im Rahmen eines anschließenden Schriftverkehrs um die Überweisung von Geld, da ihr Mobiltelefon defekt sei. Die 80- Jährige kam der Bitte nach und überwies einen Geldbetrag auf ein ihr unbekanntes Konto.

Erst im Anschluss erkannte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Kriminalkommissariat 22 übernahm die weiteren Ermittlungen.

"Also mir passiert sowas nicht!" ist schnell gesagt. Kriminelle sind kreativ in ihren Geschichten, die den Angerufenen bzw. Kontaktierten unter Druck und Zugzwang setzen sollen. Wer einmal in ihrem Gedankenspiel gefangen ist, findet so schnell nicht wieder heraus. Machen Sie sich stets bewusst: Die Polizei wird Sie beispielsweise nicht anrufen, um ihr Geld und ihre Wertgegenstände "sicher aufzubewahren". Stellen Sie Rückfragen! Diese können oft nicht beantwortet werden. Sobald Ihnen ein Anruf seltsam vorkommt, legen Sie auf und rufen die entsprechende Polizeidienststelle selbst zurück. Suchen Sie die Nummer dazu auch selbst heraus. Im akuten Notfall wählen Sie die 110! Der beste Schutz gegen die Maschen der Betrüger ist, ihre Tricks zu kennen. Informationen finden Sie dazu auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell