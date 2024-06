POL-NE: Mann wird wegen mehrerer Straftaten vorläufig festgenommen

Meerbsuch (ots) - Einen weißen Toyota RAV4 haben Unbekannte in der Zeit von Freitagabend (31.05.), 22:00 Uhr, bis Samstagmorgen (01.06.), 08:30 Uhr, am Frankenweg in Büderich gestohlen. Das SUV mit dem Kennzeichen NE-IR 1386 hatte sein Besitzer auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich ...

