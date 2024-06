POL-NE: Verkehrsunfall fordert zwei schwerverletzte Personen

Grevenbroich (ots) - Eine 79 Jahre alte Frau aus Grevenbroich wurde am Donnerstag (30.05.), gegen 20:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Jülicher Straße in Elsen leicht verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad in Richtung Gustorf unterwegs, als sie ins Straucheln geriet und stürzte. Die Seniorin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 in ...

mehr