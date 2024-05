Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher versuchen Haustür aufzuhebeln

Jüchen (ots)

In der Zeit von Mittwoch (29.05.), 19:30 Uhr, bis Donnerstag (30.05.), 09:50 Uhr, kam es an der Garzweiler Allee zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Den bislang unbekannten Tätern war es nicht gelungen, die Haustür aufzuhebeln.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Bei fast der Hälfte aller Wohnungseinbrüche bleibt es beim Versuch, auch wegen zusätzlicher Sicherungen an Fenstern und Türen. Lassen Sie sich von den Experten der Kripo kostenlos beraten. Information und Terminvereinbarung unter 02131 300-0 oder im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

