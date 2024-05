Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Digitale Info-Veranstaltung zum Bildungsgang "FOS-Polizei" am 03.06.2024

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Was steckt dahinter:

Wir bieten dir einen zweijährigen Bildungsgang an zahlreichen Berufskollegs in NRW. Alles, was du dazu benötigst ist der mittlere Bildungsabschluss (Fachoberschulreife) oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Oder kurz: einen Realschulabschluss. Nach zwei Jahren Schule mit polizeispezifischen Praktika und Schulfächern, erhältst du das Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst. Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit auf einen Platz an einem unserer Berufskollegs. Die Berufskollegs in Münster, Dortmund, Düsseldorf und Köln bieten sogar zwei Klassen an. Mit dem bestandenen Fachabitur in der Tasche, musst du kein erneutes Auswahlverfahren durchlaufen - du kannst direkt mit dem dualen Studium zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar beginnen - dein Studienplatz ist dir hier sicher! Lediglich deine charakterliche und medizinische Eignung werden vor Studienbeginn erneut geprüft.

Im Rahmen dieser digitalen Info-Veranstaltung werden deine Fragen direkt beantwortet und du erhältst alle wichtigen Informationen.

Die Veranstaltung findet als Zoom-Meeting am Montag (03.06.) von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich Anmeldungen dazu bitte per Mail an: fos.lafp@polizei.nrw.de

