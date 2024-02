Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei weiblichen Täterinnen. Zweifacher EC-Karteneinsatz nach vorangegangenen Geldbeuteldiebstahlshandlungen in Discountern mit einer Gesamtbeute von 4000EUR.

Wadern/Schmelz (ots)

Am 17.Oktober 2023 kam es durch bisher zwei unbekannte weibliche Täterinnen in der Lidl-Filiale in Wadern zu einem Geldbeuteldiebstahl aus der Handtasche einer Seniorin. Mit der erbeuteten EC-Karte und der im Geldbeutel hinterlegten PIN kam es unmittelbar danach zu einer Bargeldabhebung in Höhe von 1500 EUR an einem Geldausgabeautomaten der Sparkassen-Filiale in Wadern. Interne Ermittlungen ergaben, dass beide Täterinnen am gleichen Tag mit gleicher Vorgehensweise in der Aldi-Filiale Schmelz bzw. in der VVB-Filiale Schmelz ein zweites Mal erfolgreich waren. Hier betrug der Vermögensschaden 2500 EUR.

Hinweise, die Rückschlüsse auf die Identität der beiden weiblichen Täterinnen (mutmaßlich überregional agierend) zulassen bitte (per Telefon/E-Mail) an die PI Merzig.

