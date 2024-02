Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht bei Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Beckingen (ots)

In der Zeit von Samstag, 03.02.2024, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 04.02.2024, 17:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz am Beckinger Bahnhof ein roter Mazda mit Eiern beworfen. Hierbei sind an dem PKW Schäden entstanden. Die Polizeiinspektion Merzig sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der vorliegenden Straftat und dem Täter machen können. Hinweise bitte unter 06861/7040 an die Polizeiinspektion Merzig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell