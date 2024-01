Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Unfallzeugen gesucht - Fahrzeug fährt Treppen hinunter

Merzig (ots)

In der Zeit vom Montag, dem 22. bis Samstag, dem 27.01.2024, fuhr ein PKW im Wohngebiet Gipsberg den Fußgängerweg von der Claus-von Stauffenbergstraße in die Straße Ostring. Da der Fußweg zum Teil aus Treppen besteht, dürfte das Fahrzeug im Unterbodenbereich erheblich beschädigt sein. An den Treppenstufen entstand ein nicht unerheblicher Schaden.

Die Polizeiinspektion Merzig bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell