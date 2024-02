Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht in Merzig, "Zum Gipsberg" gesucht

Merzig (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15.02.2024, 19.00 Uhr bis Freitag, 16.02.2024, 00:20 Uhr ereignete sich in Merzig in der Straße "Zum Gipsberg" in Höhe des Einmündungsbereichs "Fayencenweg" ein Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher mit seinem Mazda CX5 (Baujahr ca.2016) unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Polizeiinspektion Merzig hat die Ermittlungen aufgenommen und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Es werden weitere Zeugen gesucht, die zum flüchtigen Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug, das im linken Frontbereich erheblich beschädigt ist, weiterführende Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter der Rufnummer 06861/7040 entgegen.

