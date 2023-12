Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Flüchtige Person nach Verkehrsunfall festgenommen

Nentershausen (ots)

Am 24.12.2023, wurde der Polizeiinspektion Montabaur, gegen 15:46 Uhr, ein Verkehrsunfall gemeldet, in deren Verlauf ein Fahrzeuginsasse gegen den ein aktueller Haftbefehl bestand, vom Unfallort flüchtete. Gegen 17:30 Uhr ergaben sich Hinweise, dass die gesuchte Person in die Ortslage Nentershausen geflüchtet war. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die flüchtige Person konnte in der Ortslage Nentershausen angetroffen und festgenommen werden.

