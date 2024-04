Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs am Parkplatz "Waldkindergarten Kathrinhagen"

Auetal (ots)

(bsm) Am Dienstag,09.04.2024, wurde am Parkplatz des Waldkindergartens Auetal / Kathrinhagen, An der Trift, ein hochwertiges Pedelec der Marke "Giant" entwendet. In dem Zusammenhang wurde durch einen Anwohner ein heller Pkw Kombi mit verm. osteuropäischem Kennzeichen beobachtet. In dem Kofferraum des Fahrzeuges befand sich ein dunkles Fahrrad. Wer nähere Angaben zu dem Fahrzeug machen kann oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizeistation in Rehren, Tel. 05752/929090, in Verbindung.

