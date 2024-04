Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Blitz-Einbruch in Pkw

Hoya/Dedendorf (ots)

MW

Am Montag Nachmittag, gegen 16.10 Uhr, kam es am Blumenfeld auf dem Gelände der Firma Jülke / Kiebitzmarkt, zu einem Einbruch in einen blauen Pkw Hyundai. Dieser wurde durch die Besitzerin nur für ca. 4 Minuten dort abgestellt, während sie sich fußläufig mit ihrem Hund in Richtung Hundeplatz am Kreuzbergweg entfernte. Innerhalb dieser 4 Minuten schlug eine unbekannte Person zunächst die Scheibe der Beifahrertür und anschließend die abgedunkelte Scheibe der hinteren linken Tür ein, um dann von der Rückbank eine graue Filz-Handtasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten zu entwenden. Sehr ärgerlich für die Geschädigte ist der Umstand, dass ihr Mutterpass mit sämtlichen Bildern und Befunden in der Handtasche war. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hoya unter Tel. 04251-67280 in Verbindung zu setzen.

