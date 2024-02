Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Praxis

Gera (ots)

Gera: Die Kripo in Gera nahm die Ermittlungen zum Einbruch in eine Praxis in der Schleizer Straße auf und sucht hierbei nach Zeugen. Wie gestern (19.02.2024) bekannt wurde, verschafften sich die Einbrecher offenbar am vergangenen Wochenende (16.02.2024 - 19.02.2024) gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Physiotherapiepraxis. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten die Täter keine Beute, verursachten jedoch Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter Nennung der Bezugsnummer 0044918/2024 bei der KPI Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) zu melden. (KR)

