LPI-G: Verstoß gegen 0,5 Promillegrenze

Altenburg (ots) - Rositz: In der Zeit vom 28. Januar bis zum 18. Februar 2024 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube in der Berggasse ein. Die Täter durchwühlten die Laube und zerschlugen Teile des Inventars. Zudem beschädigten und zerstörten sie im Grundstück verschiedene Gartenmöbel und Gartendekorationen. Anschließend entfernten sich die Unbekannten ohne Beute aus dem Garten. Der Schaden wird ...

