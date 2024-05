Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Bauarbeiter betrügen Seniorin

Neuss (ots)

Am Dienstag (21.05.), gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Bickenbachstraße zu einem Betrug durch unbekannte Personen, die sich als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma ausgegeben hatten.

Mit einem vereinbarten Preis in einem niedrigen, vierstelligen Bereich wolle man die Einfahrt sowie das Dach des Hauses reinigen. So erschienen zwei weitere, männliche Personen mit einen weißen Kastenwagen mit ausländischen Kennzeichen vor Ort und begannen mit den Arbeiten. Nach Beendigung dieser gab der vermeintliche Bauarbeiter an, dass sich die Kosten auf das etwa achtfache erhöht hätten. Man vereinbarte einen zu zahlenden Betrag etwa in der Mitte der beiden Summen. Die Seniorin stellte daraufhin fest, dass die Arbeiten nur unzureichend und oberflächlich durchgeführt wurden und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Person, die an der Tür geklingelt hat, wird als etwa als 25-jährig, 165 Zentimeter groß, schlank mit dunkelbraunen Haaren und holländischer Aussprache beschrieben. Alle Personen trugen Arbeitskleidung und Gummistiefel.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, diese der Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 mitzuteilen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell