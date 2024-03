Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht auf REWE Parkplatz

Stadthagen (ots)

(Win) Am Samstag, den 02.03.2024, kam es zwischen 14:40 Uhr und 15:00 Uhr, auf dem Parkplatz des REWE in der Jahnstraße in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein geparkter Pkw durch einen weiteren Pkw beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Rufnummer 05721/98220 zu melden.

