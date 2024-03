Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht in der Herminenstraße

Stadthagen (ots)

(Win) In der Nacht von Samstag, den 02.03.2024 auf Sonntag, den 03.03.2024, ist es in der Herminenstraße in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Den Unfallspuren nach ist ein Kraftfahrzeug von der Straße Nordring kommend nach rechts in die Herminenstraße abgebogen. Während des Abbiegevorgangs ist das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Verkehrszeichen und einem Stromverteilerkasten für eine Laterne kollidiert. An beiden Gegenständen ist erheblicher Sachschaden entstanden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Rufnummer 05721/98220 zu melden.

