POL-NI: Rinteln: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots) - (ps) Zwischen dem 01.12.2023 und dem 02.03.2024 haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Westendorfer Straße in Rinteln/OT Deckbergen einzubrechen. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05751/9646-0 zu melden. Sind in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt worden? Rückfragen ...

mehr