Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Büroräume - Polizei fasst Tatverdächtigen

Neuss (ots)

Am Sonntag (02.06.), gegen 01:50 Uhr, wurde die Polizei zur Düsseldorfer Straße gerufen, wo in ein Firmengebäude eingebrochen wurde. Eine Person war dabei beobachtet worden, wie sie eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen und sich dadurch Zutritt ins Gebäudeinnere verschafft hatte.

Auf ihrer Anfahrt zur Einsatzörtlichkeit wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen 44- jährigen Mann aufmerksam, der von der Düsseldorfer Straße in die Gneisenaustraße lief und auf den die Personenbeschreibung zutraf. In letztgenannter Straße konnte der Mann angehalten und kontrolliert werden. Nicht nur in seinem mitgeführten Rucksack konnten die Polizisten diverse Einbruchswerkzeuge auffinden und sicherstellen, auch im Bereich seines Fluchtweges wurde ein weiteres Brecheisen aufgefunden.

Der Mann, der keine Tatbeute mitführte, musste die Beamten zu einer umliegenden Polizeiwache begleiten, die er im Anschluss an die Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen wieder verlassen konnte.

Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 22.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell