Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Kaarst (ots)

Am Freitag (31.05.), gegen 23:15 Uhr, wurden Beamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Raitz-von-Frenz-Straße in Kleinenbroich auf einen vorausfahrenden Pkw aufmerksam. Dieser geriet unter anderem kurzzeitig auf die Fahrbahn für den Gegenverkehr, ohne jemanden zu gefährden. Die Polizisten entschieden sich für eine Verkehrskontrolle im Bereich der Landstraße 381 / Weilerhöfe, die zu der Erkenntnis führte, dass der Fahrzeugführer, ein 35- jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkohltest fiel positiv aus, sodass der Inder die Beamten zu einer umliegenden Polizeiwache begleiten musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Diese konnte er nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder verlassen.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Den 35- Jährigen erwartet nicht nur ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss, sondern vielmehr besteht auch der Verdacht, dass Fahrzeug ohne eine gültige Fahrerlaubnis geführt zu haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell