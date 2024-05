Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Freitag, 03.05.2024, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der Oberbexbacher Straße in Bexbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem BMW beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens, Oberbexbacher Straße 59, geparkten Nissan Qashqai, sodass an diesem Sachschaden entstand.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien gegenüber dem Geschädigten anzugeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Tat möglicherweise beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell