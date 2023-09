Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nach Unfall zwei verletzte Pedelec-Fahrer

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen, um 10:50 Uhr, befuhren zwei Pedelec-Fahrer hintereinander den Radweg auf der Eppelheimer Straße in östlicher Richtung. In Höhe der Ausfahrt eines Supermarktes überholte der 35-jährige Pedelec-Fahrer seinen 61-jährigen Vordermann. Während dem Überholvorgang auf dem Radweg kollidierten die beiden Zweiradfahrer. Der Überholende geriet hierdurch ins Schwanken und touchierte einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der Vordermann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Außerdem brach ein Bedienteil am Pedelec ab. An dem Auto, welches durch den Überholenden beschädigt wurde, entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Diese mögen sich bitte unter der Tel.: 06221/1857-0 melden.

