Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Raub in der Alten Bahnhofstraße - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter bedrohte am Dienstag (06.08.2024), gegen 20:50 Uhr eine 40 Jahre alte Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Alten Bahnhofstraße in Renningen mit einer Schusswaffe. Der Unbekannte betrat kurz vor Ladenschluss den Markt und begab sich in den Kassenbereich. Dort schoss der Täter mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe zwei Mal in die Luft und forderte die 40-Jährige zur Herausgabe von Bargeld auf. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte der Täter die Geschädigte anschließend mit der Waffe. Als diese daraufhin die Kasse öffnete, griff der unbekannte Täter hinein. Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeutete er einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß die Alte Bahnhofstraße entlang, in Richtung Bahnhof Renningen, und anschließend in einen Fußweg in Richtung Riedstraße. Ein Zeuge verfolgte den Täter, verlor ihn im Bereich des Fußwegs jedoch aus den Augen. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten, ca. 180 bis185 cm großen Mann gehandelt haben. Er hatte eine Glatze, trug Jeans und eine schwarze Stofftasche mit sich. Sein linker Arm soll komplett tätowiert sein. Außerdem soll er an der linken Schläfe ein auffälliges Tattoo Motiv, C- oder U-förmig, mit einer Öffnung zum Auge, gehabt haben. Die Personen, die bei der Verfolgung des Täters von dem Zeugen angesprochen wurden, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

