Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 22-Jähriger nach sexuellem Übergriff auf Jugendliche in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann befindet sich seit Dienstag (06.08.2024) in Untersuchungshaft, da er verdächtigt wird, am Montagnachmittag (05.08.2024) einen sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige verübt zu haben. Die Jugendliche und der 22-Jährige sollen sich in der Ludwigsburger Innenstadt begegnet sein und nachdem der Mann das Mädchen angesprochen habe, sei ein Gespräch entstanden. Als sie sich gemeinsam auf eine Parkbank setzten, habe der Tatverdächtige die 15-Jährige auf seinen Schoß gesetzt. Gegen ihren Willen soll er ihren Oberkörper unter der Kleidung angefasst und sie auch geküsst haben. Zunächst sei es der Jugendlichen gelungen, sich von dem Tatverdächtigen zu lösen, der ihr jedoch gefolgt sei und sie weiterhin angefasst habe. Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam geworden seien, habe sich der 22-Jährige entfernt. Die Jugendliche alarmierte hierauf die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 22-jährige Tatverdächtige festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen sexuellen Übergriffs erließ und in Vollzug setze. Im Anschluss wurde der 22 Jahre alte Algerier in eine Justizvollzuganstalt gebracht.

