Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Nachtrag zu Gebäudebrand in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (05.08.2024) kam es gegen 21:00 Uhr in der Schulstraße in Gerlingen zu einem Gebäudebrand mit rund 500.000 Euro Sachschaden (wir berichteten am 06.08.2024 um 02:38 Uhr unter Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5837902)

Ermittlungen ergaben, dass das Feuer mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in einem Ladengeschäft in dem betroffenen Gebäudekomplex ausbrach. Dadurch wurde das Ladengeschäft durch die Flammen stark beschädigt. Nachdem bereits am Montag zwei der drei Gebäudeteile wieder freigegeben werden konnten, konnten nun am Dienstag (06.08.2024) auch der letzte Gebäudeteil wieder freigegeben werden. Lediglich das Ladengeschäft kann bis auf Weiteres nicht freigegeben werden.

Während der Löscharbeiten am Montagabend kam es mehrfach zu Störungen der Einsatzmaßnahmen von Rettungskräften. Rund 30 Personen missachteten die eingerichteten Straßensperrungen. Gegen drei Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitete, nachdem diese mehrfach den Anweisungen der Einsatzkräfte nicht Folge leisteten. Eine Person beleidigte mehrere Einsatzkräfte, weshalb gegen diese Person ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell