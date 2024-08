Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 54-Jährige durch Hund leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Dienstag (06.08.2024) gegen 21.00 Uhr mit einem unangeleinten Hund in der Schäuberstraße in Besigheim unterwegs war. Während des Gassigehens sprang der Hund im Bereich eines Spielplatzes an einer 54 Jahre alten Frau hoch, die selbst ihren Vierbeiner ausführte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen durch das fremde Tier und bat den Unbekannten, es unter Kontrolle zu bringen und anzuleinen. Doch der Mann reagierte spöttisch hierauf und gab auch seine Personalien nicht an. Stattdessen machte sich der etwa 70-Jährige, der einen Bart hat, davon. Wenig später offenbarte ein weiterer Fußgänger der 54-Jährigen gegenüber, dass auch er von dem Hund angegangen worden sei. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141 18-9 oder E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de, nimmt Hinweise entgegen und bittet insbesondere auch den zweiten Geschädigten sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell