Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Mehrere Zeugenaufrufe - Mellinghausen, leicht verletzter Kradfahrer

Diepholz (ots)

Borstel - Diebstahl von Baucontainer

In der Zeit vom 16.07.2024, gegen 12:40 Uhr, bis zum 22.07.2024, gegen 09:15 Uhr, entwendeten Unbekannte einen grauen Baustellencontainer vom Gelände eines Supermarktes an der Sulinger Straße in Borstel. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271 9490 entgegen.

Kirchdorf - Diebstahl von Stromkabeln

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände des Bauhofes in der Straße Nordfeld in Kirchdorf und entwendeten dort diverse Stromkabel. Der Schaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Sollten verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, bitte bei der Polizei Sulingen unter 04271 9490 melden.

Syke - Diebstahl eines Sprinters

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte einen Mercedes-Sprinter von einem Grundstück an der Hauptstraße in Syke. Der Schaden wird auf ca. 15.800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242 9690 entgegen.

Mellinghausen - Kradfahrer leicht verletzt

Ein 65-jähriger Kradfahrer aus Thedinghausen wurde gestern bei einem Verkehrsunfall auf der Hoyaer Straße in Mellinghausen leicht verletzt. Auf der Fahrt in Richtung Mellinghausen kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde der 65-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell