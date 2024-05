Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch auf Sportgelände - Täter entkommen unerkannt

Königslutter (ots)

Königslutter, Lauingen, Kreisstraße 5

13.05.2024, 17.30 Uhr bis 23.55 Uhr

Unbekannte Täter brachen in am Montagabend in einen Lagerraum auf dem Gelände eines Sportvereins an der Kreisstraße 5 in Lauingen ein und entwendeten einen Rasenmäher und eine Motorsense.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich gegen 23.55 Uhr auf das abseits der K 5 gelegenen Sportplatzgelände und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer als Lagerraum genutzten Garage. Aus der entwendeten sie einen Aufsitzrasenmäher der Marke Husqvarna und eine benzinbetriebene Rasensense der Marke Stihl.

Zeugen, die um den Tatzeitpunkt verdächtige Personen in dem Bereich des Sportgeländes bemerkt haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05353/91970 an das Polizeikommissariat in Königslutter.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell