POL-WOB: Aufgebrochene Pkw - Täter stehlen Werkzeug

Schöningen (ots)

Schöningen, Burgstraße

11.05.2024, 11.15 Uhr bis 12.05.2024, 15.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag einen Kleintransporter in der Burgstraße in Schöningen auf, bei einem Lkw scheiterte der Versuch.

Der Nutzer eines LKW verständigte am Sonntagnachmittag die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass in sein Firmenfahrzeug versucht worden war, einzubrechen. Die Täter hatten sich vergeblich bemüht, eine Transportbox aufzuhebeln.

Am Sonntagabend bemerkte ein Firmenmitarbeiter den Einbruch in seinen Kleintransporter, der ebenfalls in der Burgstraße geparkt stand. Hier hatten unbekannte Täter eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und eine Digitalkamera, eine Tasche mit Kleinwerkzeugen, einen Akkubohrer, einen Bohraufsatz sowie eine Jacke entwendet.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte telefonisch unter 05362/96830 an das Polizeikommissariat Schöningen.

