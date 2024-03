Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kappelrodeck (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend ist die Polizei auf der Suche nach potentiellen Zeugen. Gegen 17:30 Uhr soll ein bislang unbekannter PKW-Lenker die Landstraße L 86a aus Kappelrodeck kommend in Richtung Achern befahren haben. Dieser soll an einer engen Stelle die Kurve geschnitten haben, weswegen ein entgegenkommender Zweirad-Fahrer ausweichen musste und dabei stürzte. Der 16-Jährige verletzte sich dadurch leicht. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Hinweise des Verunfallten soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Sportwagen gehandelt haben. Zeugen, welchen etwas auffiel, oder welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern, unter der Rufnummer: 07841 7066-0, in Verbindung zu setzen. /ls

