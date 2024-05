POL-WOB: Alleinbeteiligter Pkw kollidiert mit Baum - 33-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Fechtboden 12.05.2024, 02.06 Uhr Unbekannte setzten in der Nacht zu Sonntag Sperrmüll im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Straße Fechtboden in Helmstedt in Brand. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Am Sonntagmorgen, gegen 02.06 Uhr, verständigte eine Mieterin die Feuerwehr, als sie den Brand in einem Durchgang zum ...

mehr