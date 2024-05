Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchte schwere Brandstiftung - Täter setzen Sperrmüll in Brand

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Fechtboden

12.05.2024, 02.06 Uhr

Unbekannte setzten in der Nacht zu Sonntag Sperrmüll im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Straße Fechtboden in Helmstedt in Brand. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Am Sonntagmorgen, gegen 02.06 Uhr, verständigte eine Mieterin die Feuerwehr, als sie den Brand in einem Durchgang zum Innenhof des Mehrfamilienhauses entdeckte und brachte sich umgehend mit ihrer Familie in Sicherheit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte ein Sperrmüllhaufen. Durch die sofort eingeleiteten Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert und der Brand vollständig gelöscht werden. Zeitgleich wurden zwei weitere Bewohner durch Polizeibeamte und Freiwillige Feuerwehr aus dem Haus unverletzt evakuiert. Durch die starke Rauchentwicklung waren die Wohnungen nicht bewohnbar, so dass die Mieter bei Freunden und Verwandten die Nacht verbringen mussten.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell