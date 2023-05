Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Einbruch in Geschäft

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Holtwick, Dinxperloer Straße;

Tatzeit: 16.05.2023, zwischen 00.35 Uhr und 01.10 Uhr;

Zubehör für Elektrofahrräder hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag aus einem Geschäft in Bocholt-Holtwick gestohlen. Um in die Räume an der Dinxperloer Straße zu gelangen, hatte sich der Täter mit Gewalt an einem Fenster zu schaffen gemacht. Der Einbrecher entwendete Ladegeräte, E-Bike-Akkus und Werkzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell