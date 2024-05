POL-WOB: Fahren ohne Fahrerlaubnis eines 18-jährigen Wolfsburgers:

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Bahnhofspassage 08.05.2024, 15.15 Uhr Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag in der Wolfsburger Bahnhofpassage versucht, die Tasche eines 61 Jahre alten Mannes zu rauben. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 61-Jährige am Mittwochnachmittag auf einer Grünfläche zwischen der Bahnhofspassage und der Porschestraße auf. Plötzlich trat ...

