Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Ladendiebstähle enden in der Haft

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde die Oldenburger Polizei zu mehreren Ladendiebstählen gerufen, in drei Fällen wurde der Tatverdächtige noch vor Ort vorläufig festgenommen und befindet sich jetzt in der Haft.

Bereits am Freitagmittag wurden die Beamten zu einem Ladendiebstahl in ein Bekleidungsgeschäft in der Oldenburger Innenstadt gerufen. Ein 43-jähriger Mann hatte beim Verlassen des Geschäfts einen Alarm ausgelöst, woraufhin mehrere Mitarbeiter die Verfolgung aufnahmen und die Polizei verständigten. Der Mann konnte im Pistolengang angetroffen werden, hierbei trug dieser die zuvor gestohlenen Turnschuhe aus dem Geschäft. Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen konnten die Beamten zudem ein Taschenmesser feststellen, die Polizisten leiteten daher ein Strafverfahren wegen eines Ladendiebstahles mit Waffen ein. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten der Innenstadtwache zudem fest, dass der Tatverdächtige bereits zuvor wegen anderer Delikte aufgefallen war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Tatverdächtige daher vorläufig festgenommen und am Samstag einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, so dass der 43-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. (526271)

Zu einem weiteren Diebstahl in ein Einzelhandelsgeschäft wurden die Beamten der Innenstadtwache am Freitag, gegen 17:00 Uhr, gerufen. Einem Ladendetektiv war ein 24-jähriger Mann in der Parfumabteilung aufgefallen, welcher mehrere Düfte in einem Wert von ungefähr 600 Euro in eine Papiertüte steckte. Unmittelbar nach dem Verlassen des Geschäftes konnte der Detektiv den 24-Jährigen noch ergreifen und diesen bis zum Eintreffen der Polizei in sein Büro bringen. Die Parfumflaschen konnten noch vor Ort an das Geschäft wieder ausgehändigt werden, gegen den Mann leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts des gewebsmäßigen Ladendiebstahls ein. Bei ersten Anschlussermittlungen stellten die Beamten der Innenstadtwache zudem fest, dass der 24-jährige Tatverdächtige bereits zuvor wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war. Auch in diesem Fall wurde daher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und am Samstag einem Richter vorgeführt. Dieser erließ in diesem Fall einen Haftbefehl, so dass der Mann bis zur Gerichtsverhandlung in der kommenden Woche in der sogenannten Hauptverhandlungshaft bleiben wird. (527798)

Am frühen Samstagabend wurden die Beamten schließlich zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Alexanderstraße gerufen. Einem Mitarbeiter fiel in dem Markt ein 32-jähriger Mann auf, der sich sechs Flaschen Alkohol in seinen Rucksack steckte und hiermit den Laden verlassen wollte. Die verständigten Beamten konnten neben dem Alkohol zudem bei dem 32-Jährigen ein sogenanntes Tierabwehrspray sicherstellen und leiteten deshalb ein Strafverfahren wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen ein. Auf Grund bereits laufender Ermittlungen und gleich gelagerter Taten wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg festgenommen und einem Richter vorgeführt. In diesem Fall wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, so dass der 32-Jährige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. (531181)

