Lübeck (ots) - Am Donnerstagnachmittag (19.10.2023) meldete eine Frau der Polizei in Lübeck eine verdächtige Person. Diese hatte offenbar versucht, die Wohnungstür der Frau zu öffnen, nachdem sie versehentlich ihren Schlüssel von außen im Schloss stecken gelassen hatte. Bei der Überprüfung eines verdächtigen Mannes stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl ...

mehr