POL-WOB: Versuchter Raub - Täter flieht mit E-Scooter

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Alt-Wolfsburg, Schloßstraße 03.05.2024, 01.55 Uhr In der Nacht zu Freitag geriet aus bisher unbekannter Ursache ein VW Golf (Elektrofahrzeug) in der Schloßstraße in Wolfsburg in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 01.55 Uhr bemerkten Zeugen den in der Schloßstraße geparkten brennenden Golf und verständigten umgehend die Berufsfeuerwehr. Die Löscharbeiten wurden mit ...

mehr