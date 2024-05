POL-WOB: Einbruch in Gartencenter - Diebesgut bisher unbekannt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße 12.05.2024, 04.10 Uhr Unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen in ein Nagelstudio in der Porschestraße in Wolfsburg ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Ein Zeuge entdeckte die eingeschlagenen Schaufensterscheibe des Geschäftes am frühen Sonntagmorgen in einer Seitenstraße der Fußgängerzone neben dem Eingang zu einem dort ansässigen Kino und ...

