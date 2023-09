Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW

Höhn (ots)

Am 28.09.2023, kam es in der Zeit von 01:00 - 05:00 Uhr, zu einer massiven Sachbeschädigung an einem PKW. Dieser parkte auf einem Stellplatz in der Bahnhofstraße in Höhn. Der PKW wurde u.a. mit roter Farbe besprüht. Sachdienliche Hinweise bitte unter der 02663/98050 an die Polizei in Westerburg. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Personen im Bereich der Bahnhofstraße wahrgenommen?

