Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck / B3 (rod)

Am 09.05.2023 kam es gegen 07.00 Uhr auf der B3 auf der Talbrücke Salzderhelden in Fahrtrichtung Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW einen Sattelzug mit Auflieger mit polnischen Kennzeichen überholte und beim Wiedereinscheren den Sattelzug vorne links streifte. Der Verursacher fuhr mit seinem PKW weiter, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. An dem LKW entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck unter Telefonnummer 05561/ 949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell