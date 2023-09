Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 56249 Herschbach - Sachbeschädigung an Wohnhaus ***Zeugen gesucht***

56249 Herschbach (ots)

Am Mittwoch, dem 27.09.2023, gegen 13:00 Uhr, kam es an einem Wohnhaus in der Rheinstraße in 56249 Herschbach zu einer Sachbeschädigung an dessen Fensterfront. Hierbei hat der / die unbekannte Täter*in vermutlich mit einem festen Gegenstand die dortige Fensterscheibe eingeschlagen und sich augenscheinlich danach an den entstandenen Scherben verletzt. Die benannte Person verlor dadurch eine größere Menge Blut.

Hinweise zu der Tat und/oder dem/der Täter*in werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.

