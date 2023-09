Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Diez (ots)

Diez, Parkstraße: Am Dienstag, den 26.09.2023, zwischen 14.00 Uhr und 16.20 Uhr wurde ein schwarzer Pkw, der in der Nähe des Krankenhauses parkte, am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich offenbar vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Unfallspuren wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacher um einen Zweiradfahrer gehandelt hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Diez in Verbindung zu setzen.

