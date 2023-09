POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt mit 2,64 Promille

Montabaur (ots) - Kontrollen der PI Montabaur bringen ein ernüchterndes Ergebnis: Handy am Ohr und Tippen/Lesen während der Fahrt gehören zum Alltag; ebenso wie Fahren ohne Gurt. Bei Verkehrskontrollen am Montag in Montabaur und Siershahn fielen Beamten der Polizeiinspektion Montabaur insgesamt 17 Autofahrerinnen und Autofahrer auf, die während der Fahrt ihr Mobilfunktelefon in verbotswidriger Weise nutzten. In sechs ...

